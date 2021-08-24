Moto kuryeye çarptı, olay yerinden uzaklaştı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında moto kurye yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Müftü Mahallesi Yazar İlhami Sosyal Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Buğra Ç.(20) idaresindeki 34 V 3065 plakalı moto kurye, 67 ABN 080 plakalı araç ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile yere düşen motosiklet sürücüsü yaralandı. İddiaya göre moto kuryenin sağlık durumunun iyi olduğunu söylemesi üzerine kazaya karışan aracın şoförü olay yerinden ayrıldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kaza ile ilgili bilgiler aldı. Sağlık ekipleri yaralıya yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansa alarak ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kazaya karışan aracı bulmak için çalışma başlatırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.