İhlas Haber Ajansı

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Motor kısmına sıkışan kedi ekipler tarafından kurtarıldı

Zonguldak’ta aracından motor kısmına sıkışan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Zonguldak'ta aracından motor kısmına sıkışan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde sahilde aracın motor alt kısmına sıkıştığı fark edilen yavru kedi için ekipler seferber oldu. Motor kısmına sıkışan yavru kedi için olay yerine gelen itfaiye ekipleri kediyi çıkartmak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışma sonrası sıkışan yavru kediyi kısa sürede kurtarıldı.

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