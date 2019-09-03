Motora giren yavru kedi sürücüye zor anlar yaşattı

Zonguldak'ta bir AVM otoparkında aracın motor kısmına giren yavru kedi araç sürücüsüne zor anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde bir alışveriş merkezi önünde yaşandı. Yavru kedi park halindeki aracın motor kısmına girdi. Kedinin zarar görmemesi için güvenlik görevlileri araç sürücüsünü bularak olayı haber verdi. Alışveriş merkezi çalışanları ve araç sürücüsü dakikalarca yavru kediyi çıkarmak için uğraşsa da sonuç alamadı. Ardından yavru kedi araçtan çıkarak aracın altında beklemeye başladı. Alışveriş merkezi çalışanları kediye müdahale etmek istemesi üzerine kedi korkarak tekrar araca geri girdi. Uzun süren kovalamacının ardından yavru kedi tekrar araçtan çıkarak aracın altında beklemeye başladı. Alışveriş merkezi güvenlikleri kediyi son bir hamleyle yakalayarak kurtardı. Alışveriş merkezi çalışanlarının hareketi vatandaşlardan takdir topladı.