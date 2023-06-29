İhlas Haber Ajansı

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Motora giren yılan güçlükle çıkarıldı

Zonguldak’ta bir arabanın motor kısmına giren yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak doğaya bırakıldı.

Zonguldak'ta bir arabanın motor kısmına giren yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak doğaya bırakıldı.


Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde sıcak havanın etkisiyle araba motorunun olduğu bölüme giren yılan panik dolu anlar yaşattı. Yılanı gören araba sahibi, hemen itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye, motor arasına giren yılanı çıkarmak için çaba harcadı. Ekipler, uzun uğraşlar sonucunda bulunduğu yerden çıkardıkları yılanı doğal yaşam alanına bıraktılar.

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