İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Motorsikletiyle kaldırıma çarptı, az kalsın canından oluyordu

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde seyir halindeki motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde seyir halindeki motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı.


Edinilen bilgiye göre Yeni Mahalle Uğur Mumcu Caddesi'nde seyir halinde olan Selçuk S.'nin (50) kullandığı 67 ZB 827 plakalı motosiklet ile yolda giderken kaldırıma çarpıp tek taraflı kaza yaptı. Başında kaskı olmayan sürücü kafasının çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayı görenler 112 Acil servisi ve polisi arayarak yardım istedi. Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Selçuk S.'nin durumu iyi olduğu öğrenildi.


İddialara göre motosiklet sürücüsünün alkollü olduğu, olay yerinde bulunan kişilerin şahsın motosikletini ceza yememesi için sakladığı öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekibi motosikleti saklayanları yalan ifadeden emniyete alırken kaza ile ilgili tahkikat başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.