Motosiklet ayağının üzerinden geçti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde motosikletin ayağının üzerinden geçtiği yaya yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Orhanlar Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yaya geçidinden geçmek isteyen Ş.E.'ye bir otomobil yol verdi. Ş.E. bunu üzerine karşıdan karşıya geçmek için hamle yaptığı sırada otomobilin arkasından gelen C.B. idaresindeki 34 464 EKJ plakalı motosiklet Ş.E.'nin ayağının üzerinden geçti. Kazada Ş.E. yaralanırken olay yerinden tesadüfen geçen polis ekipleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ş.E.'yi ambulansa bindirdikten sonra müdahalede bulundu. İlk müdahalesi ambulansta yapılan Ş.E. ardından hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.