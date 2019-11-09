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Motosiklet hırsızlığından gözaltına alındı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde çalıntı motosiklet ele geçiren jandarma ekipleri bir kişiyi gözaltına aldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde çalıntı motosiklet ele geçiren jandarma ekipleri bir kişiyi gözaltına aldı.


Edinilen bilgiye göre olay Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Kandilli Beldesi Sarıkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Yaptıkları kontroller sırasında İ.T.'nin (19) kullandığı motosikleti durduran jandarma ekipleri motor ve şase numaralarının silinmiş olduğunu tespit etti. Motosikletin çalıntı olduğunu değerlendiren jandarma ekipleri İ.T.'yi gözaltına aldı. Jandarma ekipleri motosikletin asıl sahibini bulmak için çalışma yaparken, savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

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