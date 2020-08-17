Motosiklet ile otomobil çarpıştı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 25 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, 13.45 sularında Bağlık Mahallesi İbrahim Efe Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, İbrahim Efe Caddesi'ne bağlı ara sokağa dönüş yapan Nurettin İ. (46) idaresindeki 67 SF 772 plakalı otomobil ile Sercan A. (25) idaresindeki 67 ABF 045 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada hafif yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Nurettin İ. ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Savcılık kaza ile ilgili soruşturma başlattı.