Motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde otomobil ile motosiklet sürücüsü kafa kafaya çarpıştı.

Kaza ilçenin Karamusa Mahallesi'nde meydana geldi. Edilinen bilgiye göre R.S. hakimiyetindeki 67 VH 545 plakalı Opel marka otomobil ile karşı yönden gelen T.K. hakimiyetindeki 67 ZK 859 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. Sağlık ekiplerinin T.K.'ya ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hurdaya dönen motosiklet ise çekici yardımıyla yol kenarından kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.