Motosiklet ile otomobille çarpıştı: 1 ağır yaralı

Kdz Ereğli'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza,Kdz Ereğli İlçesi Müftü Mahallesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre ana yolda dönüş yapmak isteyen otomobil ile motosiklet çarpışması sonucu motorsiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verirken, olay yerine kısa sürede gelen 112 ekipleri ağır yaralı olan motosiklet sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardın hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.