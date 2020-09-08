İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Motosiklet kazası: 1 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Beldesi’nde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Beldesi'nde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Ereğli'ye bağlı Gülüç Beldesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gülüç kavşağında meydana gelen motosiklet kazasında Çağrı Yemenici (25) isimli genç yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 sağlık ekibine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekibi, yaralıya ilk müdahalesini yaptıktan ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Yaralı gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.