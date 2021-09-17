İhlas Haber Ajansı

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Motosiklet kazasında ölen gence hüzünlü veda

İzmit’te meydana gelen motosiklet kazasında yaşamını yitiren 21 yaşındaki Mehmet Korkmaz, memleketi Zonguldak’ta son yolculuğuna uğurlandı.

İzmit'te meydana gelen motosiklet kazasında yaşamını yitiren 21 yaşındaki Mehmet Korkmaz, memleketi Zonguldak'ta son yolculuğuna uğurlandı.


Gölcük'te bir otomobil fabrikasında çalışan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Mehmet Korkmaz, geçirdiği motosiklet kazası sonucu hayatını kaybetti. Otopsi işlemlerinin ardından hastane morgundan alınan gencin cenazesi memleketi Zonguldak'a getirildi.


Hayatını kaybeden Korkmaz için Kozlu ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Öğlen namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Mehmet Korkmaz'ın cenazesi Kozluköy köyünde toprağa verildi.


Cenazeye katılan gencin yakınları gözyaşı döktü.

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