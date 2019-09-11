İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde motosiklet, seyir halindeki otomobile arkadan çarptı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde motosiklet, seyir halindeki otomobile arkadan çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Çaycuma sanayi kavşağı ışıklarında Çaycuma'ya seyir halinde olan Bünyamin B. hakimiyetindeki 67 VF 884 plakalı otomobile 67 SB 854 plakalı motosiklet çarptı. Motosiklet sürücüsü Murat İ. yaralandı. Olayı görenler 112 Acil Servisi ve polisi arayarak yardım istedi. Yaralanan motosiklet sürücüsü Murat İ. gelen ambulans ile Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.