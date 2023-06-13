Motosiklet otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Müftü Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Devrek yol ayrımı istikametine seyir halinde olan Y.C. idaresindeki 67 ADJ 674 plakalı motosiklet, tali yoldan dönen N.Ç.'nin kullandığı 67 LV 846 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile motosiklet sürücüsü yaralandı. Vatandaşlar yaralının yardımına koşup durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.