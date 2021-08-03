Motosiklet panelvan araçla çarpıştı: 2 yaralı

Zonguldak'ta panelvan araçla çarpışan motosikletteki 2 genç yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kozlu ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, karşı şeride geçmek isteyen motosiklet ile panelvan araç çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan gençler B.B. (19) ile B.B. (19) yaralandı. Olay yerine gelen ambulansta ilk müdahaleleri yapılan gençler ZBEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. Gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.