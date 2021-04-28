Motosiklet sürücüsü kaldırıma çarparak yaralandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde elektrikli motosiklet direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı. Motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; çarşı istikametinden gelen Aslı M.(26) idaresindeki elektrikli motosiklet, yine aynı istikamette seyir halinde olan Mehmet T. (64) idaresindeki 67 TK 932 plakalı Tofaş marka otomobilin sağından tali yola dönmek isterken, kaldırıma çarpıp devrildi. Kazayı gören vatandaşlar olayı 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Aslı M.'ye ilk müdahalesini yaptıktan sonra ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri otomobil sürücüsü Mehmet T.'nin ifadesini aldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.