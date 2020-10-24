Motosiklet uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet uçuruma yuvarlandı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kandilli beldesi ile Kdz. Ereğli ilçesi yolu üzeri Köseağzı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.D. idaresindeki 67 AAK 261 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile yolcu olarak bulunan A. T. için çevredeki vatandaşlar 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri vatandaşların da yardımı ile yaralıları uçurumdan çıkartarak müdahale etti. Sürücü ile kazada ağır yaralanan arkadaşı ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavileri devam ederken, savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.