Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yolun karşısına geçmek isteyen yayaya motosiklet çarptı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Orhanlar Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Çarşı merkezi istikametinden Bozhane mevkii istikametine seyir halinde olan Burak U. (26) idaresindeki 67 UE 102 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Hüsamettin P.'ye (66) çarptı. Çarpmanın şiddeti ile motosiklet sürücüsü düşüp yaralanırken, Hüsamettin P. ise çarpmanın ardından aldığı darbe nedeniyle kafa travması geçirdi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar yaralıların yardıma koşup kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulanslarla ilçedeki özel hastanelere kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.