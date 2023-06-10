Motosiklet yayaya çarptı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosikletin çarptığı yaya yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Orhanlar Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, çarşı istikametine seyir halinde olan M.D. idaresindeki 67 ACT 388 plakalı motosiklet yolun karşısına geçmek isteyen H.T.'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle H.T. yaralanırken kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Açıl Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla ilçedeki özel hastaneye kaldırdı. Motosiklet sürücüsü ise yaşı küçük olması nedeniyle ifadesi alınmak üzere çocuk büro amirliğine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.