Motosikleti çalan hırsızlar aranıyor

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir motosikleti gözüne kestiren hırsızlar, gece yarısından sonra motosikleti apartmanın bahçesinden çalarak uzaklaştı.

İlçenin Çay Mahallesi Pazar sokağı üzerinde R.K.'ye ait mali değeri 18 bin TL değerinde olan motosikleti hırsızlar apartmanın önünden çalarak hızla uzaklaştı. Akşam saatlerinde 34 RR 2208 plakalı motosikletini evin önüne park eden Recep K. sabah uyandığında motosikletinin yerinde olmadığını görünce apartmanın kamera görüntülerini inceledikten sonra polisi arayarak ihbarda bulundu. Olayla ilgili inceleme yapan polis, motosikletin bulunması için çalışma başlattı.