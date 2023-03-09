Motosikletin çarptığı çocuk yaralandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde motosikletin çarptığı 14 yaşındaki çocuk yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sularında Müftü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet A. idaresindeki 67 ADD 415 plakalı motosiklet, tali yoldan Meydanbaşı Caddesi'ne çıkarken iddiaya göre aniden önüne çıkan C.K.'ye (14) çarptı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan çocuk, ambulansla ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.