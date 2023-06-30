Motosikletin çarptığı yaşlı adam kurtarılamadı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçerken motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Gülüç istikametine seyir halinde olan U.A.'nın kullandığı 67 ACV 887 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Ramazan Daşdemir'e (82) çarptı. Yaşlı adam çarpmanın etkisiyle savruldu. Ağır yaralanan yaşlı adam kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Motosiklet sürücüsü U.A. da tedavi altına alındı.

Daşdemir'in yakınları hastane önünde büyük üzüntü yaşadı. Daşdemir'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.