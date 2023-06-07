Motosikletiyle kaza yaptı: 1 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Orhanlar Mahallesi Atatürk Bulvarı üzeri Bozhane mevkiinde meydana geldi.

İddiaya göre, çarşı istikametine seyir halinde olan A.K. idaresindeki 67 ADJ 264 plakalı motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken olay yerine kazayı gören vatandaşlar tarafından sağlık ve polis ekibi istendi. Adrese gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralı A.K.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.