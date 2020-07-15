Motosikletler çarpıştı, 1 kişi yaralı

Zonguldak'ın Ereğli İlçesinde iki motosiklet çarpıştı, kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Cenkay Ş. idaresindeki 67 LB 131 plakalı motosiklet sürücüsü karşı istikametten gelen Ruşen S. idaresindeki 07 VAH 60 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri kaza da yaralanan sürücü Ruşen S.'ye ilk müdahalesini yaptıktan sonra Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazada yara almadan kurtulan Cenkay Ş. ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.