Motosikletli genç kazada hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde motosiklet ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçenin Veli köyünde meydana geldi. Köy istikametinden Çaycuma istikametine gelmekte olan B.Ç.'nin (44) kullandığı 67 LV 073 plakalı araç ile karşı yönden gelen Muhammet Emin S.'nin (22) kullandığı 67 DZ 502 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken gencin yardımına önce vatandaşlar koştu. Yaralı sürücü çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulans ile Çaycuma Devlet Hastanesine sevk edildi. Muhammet Emin S. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.