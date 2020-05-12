Motosikletten düşen sürücü yaralandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet devrildi. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, öğlen saatlerinde Müftü Mahallesi İbrahim Efe Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dursun K. (30) idaresindeki 67 LY 475 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada bacağından ve kollarından yaralanan Dursun K.'ya kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Kazada motosiklet hasar görmezken, yaralı sürücü daha sonra ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Motosikletin yoldan kaldırılması ile yol trafiğe açılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.