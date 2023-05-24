İhlas Haber Ajansı

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Muayenesiz yola çıktılar, 3 araca 2 bin 853 para cezası kesildi

Zonguldak’ta Milli Egemenlik Caddesinde trafik ekiplerinin yaptığı uygulamada 3 yolcu taşımacılığı yapan servise muayenesiz araç kullanmaktan 2 bin 853 TL para cezası kesildi.

Zonguldak'ta Milli Egemenlik Caddesinde trafik ekiplerinin yaptığı uygulamada 3 yolcu taşımacılığı yapan servise muayenesiz araç kullanmaktan 2 bin 853 TL para cezası kesildi.


Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından Milli Egemenlik Caddesi üzerinde uygulama yapıldı. Ekipler otomobil, minibüs ve yolcu servislerini tek tek dur durarak, ehliyet, sigorta, muayene, ve piskoteknik sorgulaması yaptı. Sorgulamada 3 yolcu taşımacılığını yapan servise muayenesiz araç kullanmaktan dolayı 651 TL para cezası kesildi. Uygulama tamamlanmasının ardından sona erdi.

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