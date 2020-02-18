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Muharremşah ilkokulunda akıl ve zeka oyunları sınıfı açıldı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Muharremşah İlkokulunda Akıl ve Zeka Oyunları sınıfı açılışı yapıldı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Muharremşah İlkokulunda Akıl ve Zeka Oyunları sınıfı açılışı yapıldı.


Açılışa İlçe Kaymakamı Muharrem Coşgun, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, Şube Müdürü Muharrem Yol, Muharremşah köyü muhtarı Hüseyin Kuğumcu ve okul müdürleri katıldı. Okul Müdürü Hamdi Tolga Çiçekçi konuşmasında, " Atölyemizi oluştururken öncelikli olarak atıl durumdaki sıra ve masaları boyayarak yeniden kullanıma sunduk. Sonrasında ise öğrencilerin kitap okumaya ilgisini artırabilmek amacıyla yerde otururak kitap okuyabilecekleri rahat bir köşe hazırladık. Akıl ve Zeka oyunları sınıfımızın hazırlanmasında emeği geçen öğretmenlerimiz, personelimiz ve Ankarada Diş Hekimi olan hayırsever Aydın Mısıroğlu'na teşekkür ederim " dedi.

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