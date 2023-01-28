Muhtar, 100 metreden uçuruma düştü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Bayat Köyü Muhtarı Ahmet Eğrilmez, 100 metreden uçuruma düşerek yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, öğlen saatlerinde Ereğli ilçesi Bayat köyünde meydana geldi. Bayat Köyü Muhtarı Ahmet Eğrilmez, ormanda dengesini kaybederek 100 metreden uçuruma düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri, Eğrilmez'i düştüğü yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Muhtar Eğrilmez, ambulansla hastaneye götürüldü.

Hastanede tedavi altına alınan Eğrilmez'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.