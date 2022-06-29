Muhtar, Alaplı Belediyesini göreve davet etti

Zonguldak'ın Alaplı İlçesine yağan sağanak yağmur, bazı bölgelerde su baskınlarına neden olurken, Selden etkilenen Fatih Mahallesindeki vatandaşlar buraya temizlik çalışması yapılmaması gerekçesiyle Belediye'ye tepki gösterdi.

Zonguldak'ın Alaplı İlçesine yağan sağanak yağmur, bazı bölgelerde heyelan ve su baskınlarına neden oldu. Alaplı Çayın debisi yükselince sağanak nedeniyle mahalle su altında kalırken, vatandaşlar önlem almadığı gerekçesiyle Alaplı Belediyesi'ne tepki gösterdi.

Alaplı Fatih Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar yıllardır sorunlarını çözmeyen , problemlerini kulaklarını kapatan Alaplı Belediyesi'ne hizmet getirmesini istediler.

Fatih mahallesi Belediyenin mücavir alanın içinde olduğunu söyleyen Kılçak Muhtarı Ahmet Uysal ise hizmet alınmaması sebebiyle Alaplı Belediyesi'ni göreve davet etti. Fatih Mahallesindeki vatandaşların yıllardır emlak ve su vergisini ödediklerini söyleyen Ahmet Uysal sözlerini şu şekilde sürdürdü, Uysal “İlçe olarak çok büyük bir affet atlattık. Selden dolayı mahalle çamur içinde. Belediye Yetkililerine bu mağdurunu söyledim. Buranın temizlenmesi için yetkililerden talepte bulundum ve buradaki insanlar camiye gidiyorlar, gördüğünüz gibi burada kuran kursumuz var. Şehir merkezine ulaşım zaten buradan sağlanıyor. buraların temizlenmesi ile ilgili yetkililerde talepte bulundum. İlk sözleri bakamayız, edemeyiz oldu. Bunun nesine bakamıyorsunuz anlamış değiliz. Burası farklı bir bölge değil. bu bölge Alaplı'nın Kılçak Köyün bir mahallesinin mücavir alanında. Burada bu insanlar yıllardı Çöp vergilerini öder, Emlak vergilerini öder, bir inşaat yapılacağı zaman plan proje ruhsat iskan otopark bedellerine kadar öder. Arsa vergilerini öder yani Belediye içerisinde yaşayan vatandaşlar belediyeden hangi hizmetleri almak istiyorsa veya alıyorlarsa bu vatandaşlarda almaya muktedirdir. hiç bir ayrımcılık olmaması gerekir. Bunun neyin hesabını yapıyorsunuz. Su dağıtıyorsunuz mahalleyi yoksun bırakıyorsunuz. Ben buradan belediye Başkanı Nuri Tekin'e seslenmek istiyorum. Bu Mahalleye bir bakın, göz atın buradaki tüm mahalle çocuk kadın seferber oldular ve temizliği kendileri yaptılar. Burayı İtfaiye yollayarak bir su sıktırın, mağduriyetten kurtarın demek çok mudur. buradan göz göre pas geçmek ve görüp de burada mağduriyeti görmezden gelmek ben kesinlikle burada halkı adına duyarlık olmalarına olmalı adına davet ediyorum ve ilgi göstersinler.”