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Muhtar Özsoy, 101 yaşındaki anneyi çok duygulandırdı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Hacıuslu Köyü muhtarı Akif Özsoy 101 yaşındaki anneye çiçek hediye etti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Hacıuslu Köyü muhtarı Akif Özsoy 101 yaşındaki anneye çiçek hediye etti.


Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Hacıuslu Köyü muhtarı Akif Ersoy Anneler Günü'nde bir ilki gerçekleştirdi.


Muhtar Aksoy, köylerinde en yaşlı Anneye ve bütün kadınlara çiçek hediye ederek “Anneler Günü” nü kutladı. Hacıuslu Köyü'nde tüm anneleri çok değerli olduklarını göstermek istediğini belirten Özsoy şu ifadelere yer verdi: “ Özel günler kutlaması ayrı bir sevinç yaşatır. Bende bu duygularla köyümüzde yaşayan özellikle 1919 doğumlu köyümüzün en yaşlı annesi 101 yaşındaki annemize çiçek hediye ederek değerliliğini gösterdim. Hatice annemizin gözyaşı akıtması beni ayrıca duygulandırdı ve hüzünlendirdi. Bununla birlikte tüm annelerimizin anneler gününü kutladım. annelerimizi sevindirmeye herkesi davet ediyorum”

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