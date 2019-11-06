İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Muhtarı öldürdüğü iddia edilen zanlı adliyeye sevk edildi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde amcası eski mahalle muhtarını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde amcası eski mahalle muhtarını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi.


Olay Kdz. Ereğli ilçesi Uzunçayır Mahallesi'nde yaşandı. Kocaali Mahallesi'nin eski muhtarı 57 yaşındaki Recep Er'in, sabaha karşı 05.00 sıralarında öldüresiye dövülerek yeğeni Ö.E. tarafından Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne getirildi. Durumu ağır olan Er, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olaya ilişkin olarak amcasını yaralı halde hastaneye getiren Ö.E. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Burada sorgusu tamamlanan Ö.E. işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.


Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.