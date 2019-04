Muhtarlara tanışma ve kaynaşma yemeği düzenlendi

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde mahalle ve köy muhtarlarına tanışma ve kaynaşma yemeği düzenlendi.

Çaycuma Muhtarlar Derneği Başkanı Ekrem Çelen ve yönetimi tarafından, yeni muhtarlara ve önceki dönemde muhtar olup devam eden mahalle ve köy muhtarlarını bir araya toplayarak tanışma ve kaynaşma adı altında program gerçekleşti.

Programa, AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, Jandarma Komutanlığı Binbaşı Selçuk Özen, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, Muhtarlar Derneği Başkanı Ekrem Çelen, belde ve belediye başkanları, siyasi partiler, sivil toplum kuruluş temsilcileri, daire amirleri ve Çaycuma'nın köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Muhtarlar Derneği Başkanı Ekrem Çelen, davetine gelen herkese teşekkürlerini sunarak sözlerini şöyle sürdürdü, "Aramıza 42 tane yeni seçilen muhtarımız katıldı. Muhtarlığın mektebi yoktur. Bir bütçesi olan köy muhtarlarımızın çalışmalarında çok dikkatli olması lazım. He yıl sonunda bütçe yapıyoruz. Bir proje yapıldığında öncelikle kararınızı alacaksınız. Gider- gelir makbuzlarınızı keseceksiniz. Köy muhtarlarımız CİMER ve BİMER şikâyetleri konusunda dikkatli olsunlar. Şikayetler Kaymakamlığımıza geliyor. Gerekirse soruşturma açılıyor. Ben 20 yıllık muhtarım. 24 saat açık olan telefonumdan ve tecrübeli muhtarlarımızdan bilgi alabilirsiniz. Çalışmalarla ilgili ileride bilgilendirme toplantıları yapılacak. Yemeğimizin amacı yeni ve eski muhtarlarımızın, il genel meclis üyelerimizin, daire müdürlerimizin birbirini tanımasıdır. Yeni seçilen ve tekrar göreve devam eden arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz.”

Ardından konuşan Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, Muhtarlığın zor bir görev olduğunu belirterek, "Kağıt üzerine baktığınızda dışarıdan bir makam gibi gözüküyor, büyük ve önemli adamım görüntüsü gibi gözüküyor ama işin içine girdiğinizde dertsiz başınıza dert almak gibi bir şey aslında. Hizmet etme aşkı, hizmet etme şevki dahil olmadıktan sonra makam için, büyük adam olmak için muhtarlık yapılmaz. Siz şimdiye kadar tek başınıza kendinizin, ailenizin derdini çekiyordunuz. Şu andan itibaren 10 tane köyümüz var 1000 nüfusun üzerinde, mahallelerimiz var 5000 nüfusun üzerinde olan. Mahallelerimizde ve köyümüzde kimler varsa hepsinin derdiyle dertlenmek zorundasınız. Sizlerin omuzunuza verilmiş, sizlerin kendi isteğinizle taahhüt olduğunuz bir görev. Muhtarlarımız mahallesine, köyüne, en ücra yerlerine kadar uzanan, devletin sıcaklığını ve varlığını hissettirecek olan makamlar. O yüzden çok zor bir görev olduğunu düşünüyorum. Ama inşallah her biriniz bu ağır görevi üstesinden geleceksiniz. Cuma günü bütün muhtarlarımız için bilgilendirme toplantısı yapacağız. Özellikle gelir ve gider konusunda bilgilendirme olacak. Sizden ricam aman hata yapmayalım. Zaten zor bir görev yapıyorsunuz, mesainizden, ailenizden, kendi işinizden fedakarlık yapıyorsunuz. Hata yapıp da yanlışlıkla savcının önüne falan kimse gitmek zorunda kalsın istemiyoruz. O yüzden hesap kitap işlerinde özellikle köy muhtarlarımızdan dikkat istiyoruz. Seçilen muhtarlarımızın hepsine hayırlı olsun diyorum. Allah utandırmasın, iyi hizmetler yapmayı diliyorum. Bu organizasyonu yapan düzenleyen Muhtarlar Derneği Başkanımıza, yönetimine teşekkür ederim" dedi.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu konuşmasında Muhtarlara başarılar dileyerek, "İnşallah kaldığınız yerden aynı şekilde hizmetlere devam edeceğinize ben inanıyorum. Şu an Çaycuma'yı 5 yıl yönetecek ekip burada toplandı. Mahalleleri ile köyleriyle Çaycuma'yı yönetecek ekip burada. Yaptığınız her hizmet gelecekte anılacak, yaptığınız her kötü hizmet de yine gelecekte ters bir şekilde anılacaktır. Onun için bizler köylerimizde vatandaşlarımızla birlik ve beraberlik içinde istişare yaparak hep beraber hareket edelim. Tabii ki herkesi dört dörtlük sevindiremeye bilirsiniz, aksaklık olabilir ama sizler burada metanetle davranır, sabırlı olmalısınız. Halkla beraber, birlik beraberlik içinde, çoğunluğun talebi doğrultusunda hareket etmemiz gerekiyor. Tabiki yapamadıklarımız olacaktır. Tamamlayamadıklarımız olacaktır ama önümüzde 5 yıllık bir zaman var. Ben inanıyorum ki sizler bu 5 yıllık zaman içinde elinizden gelen bütün gayreti göstererek, devletin imkanları ile sizlerin emrinde olarak hep beraber elimizden geleni yaparak, halkımıza hizmet yapacağız. Muhtarlık zor bir görev ama Kaymakamlık görev yaptığınız süre zarfında size birifing verecektir. Bir şey çıkmaz, bu kadar şeyden bir şey olmaz mantığıyla kesinlikle ve kesinlikle yaklaşmamanızı özellikle sizlerden rica ediyorum. Görev süremiz boyunca il genel meclis üyelerimiz sizlere yardımcı olacaktır. Ama şunu da bilin! İhtiyaç ve taleple için çıta yükseldi. Bizler bu işi eskiden yaptık. Vatandaş iki kamyon çakıldan ziyade daha farklı talepler de bulunuyor. Sıcak asfaltlar, köylerde internet, çocuk parkları daha ileriki zamanda, daha değişik talepler halkımız bizlerden isteyecek. Bizler de elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bu 5 yıl Allah yüzümüzü kara çıkarmasın. İnşallah biz de o son güne kadar mühür bizde kalacaksa ya da o mührü devredeceksek alnımızın akıyla devredelim inşallah" dedi.

Yapılan yemek ikramının ardından, hoş sohbetin ve kaynaşmanın gerçekleştiği bir gece oldu.