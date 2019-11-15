MÜSİAD Başkanı Çınar: “Vergi kanun teklifinde ki bazı maddeler yeniden değerlendirilmeli”

Tüm vergi türlerinde adaletin sağlanmasının esas olduğunu söyleyen MÜSİAD Karadeniz Ereğli Başkanı Abdülkadir Çınar, kanun teklifinde yer alan bazı maddelerin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Çınar, kanun teklifi ile ilgili şu hususlara dikkat çekti:

“ Tüm vergi türlerinde adaletin sağlanması esastır. Ancak maalesef mevcut vergi sistemimiz, ekonomimizin gelişmesine; tasarruf, yatırım ve istihdama birçok engel teşkil ederken, kayıt dışı ekonomi ve kayıt dışı istihdamla mücadelede yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle yeni vergi taslağını oldukça önemsiyoruz. Buna karşın, kanun teklifinde yer alan bazı maddelerinin mutlaka yeniden değerlendirilmesi gerektiği düşüncemizi de paylaşmak isteriz.

Mükellef sayısının artmasına ve verginin tabana yayılmasına yardımcı olacağına inandığımız altı dilimli bir gelir vergisi teklifinde bulunuyoruz. Bu kapsamda 75 bin TL'ye kadar olan gelirlerin vergi oranı %15; 150 bin TL'nin 75 bin TL'si için 11 bin 250 TL, fazlası için %20 olmalıdır. Yine teklifimizde 225 bin TL'nin 150 bin TL'si için 26 bin 250 TL, fazlası için %25; 300 bin TL'nin 225 bin TL'si için 45 bin TL, fazlası için %30; 500 bin TL'nin 300 bin TL'si için 67 bin 500 TL, fazlası için %35 gelir vergisi uygulaması öngörüyoruz. Son olarak 500 bin 1 TL'nin 500 bin TL'si için 137 bin 500 TL, fazlası için %40 oranında gelir vergisi tespit edilmelidir.

Yine kanun taslağında yer alan konaklama vergisi %1 olarak uygulanmalıdır. Nitekim maktu hale getirilmesi hâlinde, bu durum oran açısından haksız bir uygulamaya sebebiyet verecektir.

Kanun taslağının 11, 12, 13, 14 ve 15'inci maddelerinde sayılan haller, matrahı azaltmak amacıyla düzenlenmiş olmasına karşın, satıcı firmaların matrahını artırıcı bir nitelik taşımaktadır. Bu noktada teklifimiz; bu maddelerin tamamen kaldırılması ve hâlen yürürlükte olan maddeye ilaveten araçlar için ödenen yıllık MTV'nin gider olarak dikkate alınmasıdır. Zira ödenen vergilerin kabul edilmeyen gider olarak tanımlanması vergi adaletinin sağlanmasına engel teşkil edecek ve bu uygulama otomotiv sektörü ve yan sanayiine de olumsuz yansıyacaktır.

Ayrıca ticari işletmelerin kiralık araçlara ödenen kira bedelleri ve sıfır araç alımlarında faturada yer alan ÖTV ve KDV'nin vergiye tabi kazançtan düşülebilecek kısımlarına yönelik getirilen sınırlamalar nedeniyle, lüks araç kiralama ve satın alma ile sağlanacak vergi avantajı ortadan kalkmaktadır.

Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ve Diğer Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin 31'inci maddesi gayrimenkul edinme maliyetini arttırıcı bir nitelik taşımaktadır. 32-40 maddeleri ile ihdas edilen Değerli Konut Vergisi ile değeri teklifle belirlenen tutarların altında kalmasına karşın sayıca çok daha fazla sayıda meskeni olan kimselerin kapsam dışında kalmaktadır.

MÜSİAD olarak; kanun taslağında yer alan ve mükellef sayısının artırılması, herkesin gelirine göre vergi ödemesi ve verginin tabana yayılmasını sağlayarak daha adil bir sistem sunacağına inandığımız uzlaşmaya yönelik diğer maddeleri ise destekliyoruz. “