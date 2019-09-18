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MÜSİAD Sidney Başkanı Kdz. Ereğli'ye geldi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Sidney Başkanı Hasan Gençtürk, Kdz.

Ereğli MÜSİAD Şubesi'ni ziyaret etti.


Bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Türkiye'ye gelen Avustralya Sidney Kenti MÜSİAD Başkanı Hasan Gençtürk, Kdz. Ereğli'ye ziyaret gerçekleştirdi. Kdz. Ereğli MÜSİAD Şubesi'ni ziyaret eden Gençtürk burada Başkan Abdülkadir Çınar, yönetim kurulu ve üyeler tarafından karşılandı. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, iki MÜSİAD Başkanı karşılıklı ticari birliktelikler noktasında yapılması gereken çalışmaları değerlendirdi. Kdz. Ereğli MÜSİAD Başkanı Abdülkadir Çınar ile MÜSİAD Sidney Başkanı Hasan Gençtürk ziyaret anısına birbirlerine çeşitli hediyeler verdi.

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