MÜSİAD yöneticileri selden zarar gören bölgeleri inceledi

Geçtiğimiz hafta yaşanan sel felaketi sonrası zarar gören bölgeleri MÜSİAD Genel Başkan Vekili Ali Reis Topçu, MÜSİAD Karadeniz Ereğli Başkanı Abdulkadir Çınar, MÜSİAD Düzce Başkanı Vefa Pehlivan ve yönetim kurulu üyeleri ziyaret ederek bilgi aldılar. Selden dolayı bölge halkının ve şehir esnafının yaşamış olduğu ekonomik sıkıntılar hakkında bilgi alan MÜSİAD Genel Başkan Vekili Ali Reis Topçu selzedelere geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Selin yıkıcı etkisinin fazla olduğu ve büyük zarara uğrayan Uğurlu Köyü'nü de ziyaret eden MÜSİAD yöneticileri ekonomik sıkıntı içerisinde olan Uğurlu Köyü vatandaşlarına geçmiş olsun dileklerinde bulunarak incelemelerde bulunuldu. Daha sonra Akçakoca merkezinde bulunulan Sevinç Ticaret firması ile Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Nazım Pazvant'ı ziyaret eden MÜSİAD yöneticileri görüş alış verişlerinde bulundular.