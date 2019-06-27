İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

MÜSİAD'dan Alaplı Kaymakamına hayırlı olsun ziyareti

MÜSİAD Karadeniz Ereğli Başkanı Abdulkadir Çınar ve Üyeleri, Alaplı Kaymakamı Emirhan Arıkan’ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini paylaştılar.

MÜSİAD Karadeniz Ereğli Başkanı Abdulkadir Çınar ve Üyeleri, Alaplı Kaymakamı Emirhan Arıkan'ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini paylaştılar.


Müstakil ve Sanayici İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Karadeniz Ereğli Başkanı Abdulkadir Çınar, geçtiğimiz günlerde Alaplı Kaymakamı olarak göreve başlayan Emirhan Arıkan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarete, MÜSİAD 4. Dönem Başkanı Faruk Yazıcı, MÜSİAD Başkan Yardımcıları Rafet Kılıç, Şinasi Bozkurt, Yönetim Kurulu Üyesi Fevzi Turan, Kadın Çalışma Grubu Başkanı Melek Bozkurt ve Üyelerden Eyüp Uludağ ile Nusret Burak Öztürk'de katılım sağladı. Ziyarette konuşan MÜSİAD Karadeniz Ereğli Başkanı Abdulkadir Çınar, Alaplı Kaymakamı Emirhan Arıkan'ı tebrik ederek görevinde başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Arıkan ise MÜSİAD Başkanı Abdulkadir Çınar ve üyelere teşekkür etti.


Ziyaret toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.