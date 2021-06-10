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MÜSİAD'dan sahil projesine destek

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Kdz.

Ereğli Başkanlığı Belediye Başkanı Halil Posbıyık'a ziyarette bulundu.


Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, gerçekleştirdikleri genel kurul sonrası Abdulkadir Çınar başkanlığından oluşan MÜSİAD Kdz. Ereğli yeni yönetimini kabul etti.


Çınar ve beraberindeki heyet, yaptıkları çalışmalar ve yeni dönem planları hakkında Başkan Posbıyık'a bilgi sundu.


Görüşmede kentin ekonomik gündemiyle ilgili konular da ele alındığı görüşmede, Başkan Posbıyık, heyete kentin yeni vizyon projesi ‘Kıyı Sahil ve Kentsel Tasarım Projesi'nin detaylarını anlattı.


Çınar ve beraberindeki heyet, projeyi Ereğli için olumlu bulduklarını ve desteklediklerini açıkladılar.

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