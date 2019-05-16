MUSIAD'tan BİLSEM'e destek

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği ile üyeleri Kdz. Ereğli BİLSEM'e 4 adet sınıf yaptırdı.

Kdz. Ereğli Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kdz. Ereğli'de ilk defa faaliyete geçen Bilim ve Sanat Merkezi'ne (BİLSEM) eğitime destek amaçlı sınıf yaptırdı. Ayrıca, MÜSİAD Kdz.Ereğli Şubesi Yönetim Kurulu aracılığıyla üye firmalardan Çınar Boru Profil, Final Okulları ve İş Adamı Zafer Sucu tarafından da BİLSEM'e 3 ayrı sınıf yaptırılarak toplam 4 sınıfla eğitime büyük destek sağlandı. Kdz. Ereğli MÜSİAD Başkanı Abdülkadir Çınar, BiLSEM'in ülkenin gelişmesi için büyük öneme sahip olduğunu ifade etti. Çınar konuşmasında şu ifadelere yer verdi, “MÜSİAD olarak eğitime büyük önem veriyoruz. Ülkemizin gelişmesi ve kalkınması için eğitim çok önemli. Kdz. Ereğli ilçemizde Sayın Kaymakamımız İsmail bey ve Merkez Müdürümüz Serkan bey'in gayretli çalışmalarıyla açılan Bilim ve Sanat Merkezi BİLSEM'de eğitim görecek öğrencilerimiz de ülkemizin kalkınması ve büyümesine katkı sağlayacak değerlerdir. Bizde bu düşüncelerle Kdz. Ereğli'de açılışı yapılan BİLSEM'e destek olduk. Şubemiz ve üç üyemizin katkılarıyla toplam 4 sınıfın yapılmasına destek sağlayarak BİLSEM'e katkı sunmaktan son derece mutluyuz. Kdz. Ereğli'mize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. "