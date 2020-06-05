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MÜSİAD'tan Esnaf Kefalet Başkanı Tezel için başsağlığı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Karadeniz Ereğli Başkanı Abdülkadir Çınar, vefat eden Kdz.

Ereğli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Hikmet Tezel için başsağlığı mesajı yayınladı.


MÜSİAD Karadeniz Ereğli Başkanı Abdülkadir Çınar, Kdz. Ereğli için önemli hizmetleri bulunan ilçenin en köklü esnaflarından Hikmet Tezel'in vefatının hem esnafları hemde kendilerini üzdüğünü dile getirdi. Başkan Çınar taziye mesajında şu sözlere yer verdi:


“Karadeniz Ereğli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanımız, bölgemizin sevilen, değer verilen esnaflarından olan kıymetli ağabeyimiz Hikmet Tezel beyefendinin vefat etmiş olduğunun haberini teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Şahsım, Yönetim Kurulu ve dernek üyelerimiz adına merhum Hikmet beye Yüce Allah'tan gani gani rahmet dilerken, başta aile mensupları olmak üzere, rahmetlinin sevenlerine de başsağlığı dileklerimizi sunarım.”

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