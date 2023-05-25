Muslu-Filyos tünel çalışmalarında 5 bin 560 metre açıldı

dönem Miiletvekili Muammer Avcı, tünel çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Avcı, Muslu'yla Filyos arasındaki tünel çalışmalarında 5 bin 560 metrelik alanın açıldığını ifade etti.

AK Parti Miiletvekili Muammer Avcı, Muslu Filyos arası devam eden tünel çalışmalarında gelinen son çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Avcı, "Yani epeydir bu konuyla alakalı bir açıklamamız olmamıştı. Bahsettiğiniz gibi ikinci makas mevki dediğimiz oradaki farklı seviyeli kavşak bir dediğimiz kavşaktan başlamak suretiyle Profesör Doktor Teoman Duralı hocamızın isimlerini verdiğimiz tünelden aslen olan bölüm biz buraya birinci etap diyoruz. Burası tamamlandı. Halkımızın hizmetine açıldı. Malumunuz. Sonrasında iki etapta oluşan imalatlar başladı. İşte Kilimli ile Musla arasında bizim imalatımız söz konusu. Bir de Musul'la Filyos arasında üçüncü etabımız söz konu buradaki çalışmalar her türlü işte deprem gibi, pandemi gibi veyahut da efendim doğal afetler gibi bütün durumlara rağmen hiçbir şekilde kesintiye uğramadı. Bu anlamda Kilimli ile Muslu arasında 3 bin metrelik tünel çalışması var. Sonrasında da orada 2 bin 621 bölünmüş yol çalışması var. Bu 3 bin metrelik gidiş geliş tünellerde sağ ve sol tüpte şu anda toplamda bin 653 metre, yani 801 metre bir tarafta, 852 metre, bir taraflı olmak kaydıyla toplamda bin 653 metrelik bir açılım gerçekleşti buradaki çalışmalarda 168 personel an itibariyle çalışıyor. Ve gece gündüz esasına göre buradaki çalışmalar devam ediyor. Bunun dışında Muslu'yla Filyos arasında 7 tane ardışık sırayla devam eden tünellerimiz var. Ve bu tünellerde de büyük tüneller bunlar. Işte bin 700 metreyle başlamak kaydıyla 2 bin 500 metre, bin 200 metre sonrasında 800 metre, 400 metre 400 metre ve en son Filyos ayağında 2 bin 200 metrelik yedi tünelden oluşan bir imalat devam ediyor. Ve dönüşte de yine toplamda 14 tüp yapıyor. Buradaki toplam tünellerin Oranı 5 bin 560 metre totalde şu anda açılmış alan var. Bir yandan da bu tüneller içerisinde ayrıca nihai betonlama dediğimiz yani tünellerin iç kısmının kaplanması dediğimiz bu çalışmalar da devam ediyor. Bu anlamda 780 metre bir ilerleme kaydedildi" dedi.

28 Mayıs tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hizmetlerin devamı ve projelerin aksamaması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü bir şekilde gelmesi gerektiginin altını çizen Avcı, "Şunu da ifade etmek istiyorum. Bizim burada siyasi kampanya, seçim kampanyası döneminde şöyle bir arzumuz oldu insanlarımızdan. Bakın burada şu anda 7.2 milyar yani 7 katrilyon 200 trilyon eski parayla bir çalışma devam ediyor Ve halkımıza şunu söyledik. Biz buradaki çalışmaları az önce bahsettiğim gibi takip ediyoruz. Muhakkak bir bilgi alıyoruz. Bunun neticesinde de en ufak bir kesintiye uğramaması için mücadele ediyoruz. Bu tünellerimizle alakalı. Yollarımızla alakalı. Efendim bu anlamda da saygıdeğer Cumhurbaşkanımız liderliğinde bu işler burada oluyor. 28 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde de bu çalışmaların asla hız kesmemesi noktasında da bizlere böyle bir imalatı, böyle bir projeleri Filyos Vadisi projesi dahil, efendim doğalgaz geçen gün kendisi geldi burada. 10 milyon metreküp doğalgaz durumuyla alakalı. Zonguldak'taki bütün bu çalışmaların hiçbir kesintiye uğramaksızın devam etmesi noktasında halkımıza yeniden güçlü bir şekilde saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şöyle yüksek bir oranla da çok sağlıklı bir noktada güçle beraber tekrar cumhurbaşkanı olarak seçime vesile olmasını insanlarımızdan halk talep ediyoruz" diye konuştu.