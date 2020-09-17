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Müteahhit ve emlakçılar mülakata katıldı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Çaycuma Emlakçılar Derneğinin düzenlediği ’Özgül Belgelendirmenin Müteahhitlere ve Emlakçılara Kameralı Yazılı ve Sözlü Mesleki Yeterlilik Belgesi Mesleki Yeterlilik Kartı Mülakatı’ gerçekleşti.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Çaycuma Emlakçılar Derneğinin düzenlediği 'Özgül Belgelendirmenin Müteahhitlere ve Emlakçılara Kameralı Yazılı ve Sözlü Mesleki Yeterlilik Belgesi Mesleki Yeterlilik Kartı Mülakatı' gerçekleşti.



Çaycuma Öğretmenevinde gerçekleşen mülakatta açıklama yapan ÇAYEMDER Başkanı Erol Ünlü, şunları söyledi; "Gayrimenkul Alımı Satımı Kiralama Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayanlar Ekim ayı sonunda gerçekleştiremeyecek. Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan emlakçılara ilk kontrole gelindiğinde 25 Bin TL ikinci kontrole gelindiğinde 75 Bin TL ceza uygulanacaktır. Üçüncü kontrole gelindiğinde Ticaret Bakanlığının yönetmeliğine göre emlak ofisi kapanacaktır. Ayrıca emlak ofisi 20 metrekare olma mecburiyetindedir. Sınavlarımız düzenli olarak Çaycuma ve Özgül Belgelendirme önderliğinde Çaycuma'da yapılmaya devam etmektedir. Sınava katılmak isteyen emlakçıların ve müteahhitlerin Çaycuma Emlakçılar Derneğine müracaat etmeleri gerekmektedir. Özgül Belgelendirme Bursa'da Mesleki Yeterlilik Belgesi ve Kartı mülakatı için Çaycuma'mıza bu hizmetleri verdikleri için kendilerine bizzat Çaycuma Emlakçılar Derneği olarak teşekkür ediyorum" dedi.



Özgül Belgelendirme Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Oğuzhan Karagül ve Özgül Belgelendirme Müşteri İlişkileri Yöneticisi Murat Aktaş ve sınav değerlendiricisi Seyfi Yücel'in emlak sektörü ile uğraşan tüm emlakçıların bir an önce mesleki yeterlilik belgelerini almaları gerektiği konusunda bilgilendirdi.

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