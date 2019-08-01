Mutfak yangını binaya sıçramadan söndürüldü

Yangın, Alaplı Yeni Sitelerde İbrahim Yalçınkaya'ya ait ikinci katında ki mutfakta bulunan tencerenin kızartma yağı kızışmasıyla kaynaklı yangın çıktı. Evdekiler, bir taraftan yangına müdahale ederken bir taraftan İtfaiyeye haber verdi. Çıkan yangında sıçrayan kıvılcımlar biranda mutfaktaki tüm perdeleri sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Mutfakta hasar oluştuğu öğrenildi.