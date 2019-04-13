Muzipo Kids'in 46. Şubesi Kdz. Ereğli'de açıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Türkiye'nin ilk çocuk Hareket Üssü unvanına sahip Muzipo Kids açıldı.

Türkiye'nin ilk çocuk Hareket Üssü unvanına sahip olan Muzipo Kids'in 46. Şubesi gerçekleştirilen açılışla Kdz. Ereğli'de faaliyete geçti. Açılışa Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve eşi Neriman Posbıyık, AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Ali Kemal Karaca, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cevdet Civelek, Yeni Haber Gazetesi Kurucusu Süleyman Kulaksız, veliler ve çocukları katıldı. Açılışta konuşan Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık Müzipo Kids'in sahibi Şüheda Kulaksız'ın büyük emeklerle açtığını belirtti. Başkan Posbıyık konuşmasında, Öncelikle hayırlı uğurlu olsun diyorum. Büyük emeklerle kardeşimiz gördüklerini ve bildiklerini bu bölgeye Kdz. Ereğli'mize aktarmak için uzun zamandan beri hazırlık yapıyor. Ereğli'de böyle bir mekânın açılması öğrencilere gerçekte büyük bir hizmet vermesi bakımında Ereğli bu konuda şanslı. İnşallah hayırlı neticeler verecek. Bu iş yerini açan değerli kardeşimize, kızımız Şüheda Hanım'a ve ailesine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Çalışan öğretmenlerimize ve öğrencilerimize güzellikler getirmesini diliyorum. Allah hayırlı etsin inşallah” İfadelerine yer verdi.

Muzipo Kids Genel Merkez Marka Temsilcisi Marmara Bölgesi Operasyon Sorumlusu Şule Yılmaz, yaptığı değerlendirmede ilk hedeflerinin çocuklarının mutlu olması gerektiğini belirtti. Şule Yılmaz açıklamasında, “İlk hedefimiz çocukların mutlu olması. Çocukları mutlulukla yetiştirmek istiyoruz. Mutlu çocuk hareket ederek yetişir. Bizler Spor Bakanlığına bağlı kurumlarız. Merkezlerimizde çocuklara hareket eğitimi veriyoruz. Uzman eğitmenlerle çalışıyoruz. 18 aydan, 12 yaşa kadar çocuklar burada uzman eğitmenler eşliğinde, hareket ederek, eğlenerek eğitiler alıyorlar. Yaş gruplarına göre branşsal çalışıyoruz. Jimnastik, aikido, tekvando, basketbol,voleybol bunların alt yapılarını oluşturuyoruz.