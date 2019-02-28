Nadir görülen hastalıklar için farkındalık oluşturacaklar

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren birçok ilkokul ve ortaokul e-Twinnig Projesi kapsamında nadir görülen hastalıklar için ilçede eşzamanlı mavi kurdele takma etkinliğini düzenliyor.

Kdz. Ereğli'de faaliyet gösteren Ören İlkokulu, Kdz. Ereğli İlkokulu ve Kdz. Ereğli Erdemir İlkokulu idarecileri ve öğretmenleri dünya genelinde nadir görülen hastalıklarla mücadele eden insanların sesi olmak, toplumda ki duyarlılığı arttırmak ve minik öğrencilerin empati kurma yeteneğini geliştirmek için ilçede eşzamanlı mavi kurdele takma etkinliği düzenliyor.

28 Şubatta Türkiye de birçok il ve ilçede aynı anda eşzamanlı mavi kurdele takma etkinliği yapılacağını belirten yetkililer açıklamasında şu ifadelere yer verdi, “Dünya genelinde 300 milyon, Türkiye'de ise 6-7 milyon insan nadir görülen hastalıklarla mücadele ediyor. Bu sayının neredeyse yarısı çocuklardan oluşmaktadır. Bu hastalıkları taşıyan insanların maalesef %30'una yakını 5 yaşını göremiyor. %50'si acılar içinde yaşıyor. % 20'lik kısmı ise şanslı kesim çok ağır seyir hali vermiyor ama yaşamlarını olumsuz etkiliyor.