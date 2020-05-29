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Namaz sırasında 2 metrelik yılan paniğe neden oldu

Zonguldak Alaplı İlçesinde bir okul bahçesindeki yılan cemaatin Cuma namazı kılınacağı saatte paniğe neden olurken,yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.


Zonguldak Alaplı ilçesinin Karşıyaka Anadolu Lisesinin okulun bahçesinde Cuma namazı kılınacağı saate bir yılan bulunduğu ihbarını alan Alaplı Belediyesi itfaiye ekipleri, harekete geçti.


Olay yerine gelen ekipler, arama sonucu yılanı okulun bir köşesinde gizlenmiş alanda buldu. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak çuvala konulan yılan, güvenli bir ortamda doğaya bırakıldı. Daha sonra okul bahçesinde Cuma namazı rahat bir şekilde kılındığı belirtildi.

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