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Narkotik ekipleri uyuşturucu ve paraya el koydu

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kdz.

Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen paraya el konuldu.



Edinilen bilgiye göre, Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından önceki gün uyuşturucu veya uyarıcı madde sevk eden şüpheli şahıslara yönelik yapılan çalışma çerçevesinde C.K. isimli şahıs yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramada Kdz. Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaklaşık 25 gram uyuşturucu madde, uyuşturucu hap ve suçtan elde edilen paraları ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kdz. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen C.K. isimli şahıs “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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