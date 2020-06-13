İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Narkotik köpeği 'Dark' göz açtırmıyor

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ve Kilimli ilçe Emniyet Müdürlüğü tarafından kenevir operasyon düzenledi.


Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ve Kilimli ilçe Emniyet Müdürlüğü Operasyon gerçekleştirdi. Narkotik köpeği Dark'ın da katıldığı operasyonda R.S. isimli şahısın ev ve bahçesinde 60 kök kenevir bitkisi buldu. Şüpheli şahsın ekipler tarafından yakalanırken narkotik köpeği Dark, şahsın yakalanmasında Narkotik ekiplerine yardımcı oldu. Gözaltına alınan R.S. isimli şahıs kenevir bitkisi ekmekten gözaltına alınarak tutuklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.