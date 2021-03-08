Narkotik polisini karşılarında görünce şaşkınlıklarını gizleyemediler

İçişleri Bakanlığı tarafından 2020 yılının Ekim ayında başlatılan "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Zonguldak'ta yılın kadını seçilen 2 kişi evlerinde ziyaret edilerek günün anısına çiçek takdim edildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2020 yılının Ekim ayında başlatılan “En İyi Narkotik Polisi: Anne” projesi kapsamında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Zonguldak'ta narkotim eğitimlerine katılan iki kişi evlerinde ziyaret edilerek günün anısına çiçek takdim edildi. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce projenin başladığı tarihten günümüze kadar 513 anneye Narko-Rehber bilgilendirmesi yapıldı.

Narko-Rehber faaliyetleri 2017 yılından bu yana devam ediyor. Zonguldak‘ta narkorehber, narkotır, narkonokta olmak üzere yaklaşık 20 bin vatandaşa uyuşturucu ile mücadeleye katkı sağlamaları, uyuşturucu ile mücadelenin önemi, uyuşturucu maddelerin topluma verdiği zararlar, bağımlı şahısların topluma kazandırılması, ihbar etme konusunda kolluk kuvvetleri ile nasıl irtibata geçecekleri hususları anlatıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında oluşturulan 'UYUMA' ihbar aplikasyonu tanıtıldı.