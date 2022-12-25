Narkotik suçlara yönelik uygulamada ceza yağdı

Zonguldak'ta Emniyet Müdürlüğü tarafından narkotik suçlara yönelik uygulama gerçekleştirildi. Çok sayıda polisin görev aldığı uygulamada, narkotik köpeği “Dark” da aktif rol aldı.

Emniyet Müdürlüğünce il genelinde yapılan narkotik suçlara yönelik uygulamada özellikle sahil bandı, otoparklar ve parklarda geniş çaplı kontroller yapıldı. Bin 459 kişiye GBT kontrolü yapılırken, 134 araç kontrol edildi. Toplamda 4 araca 9 bin 251 TL idari para cezası uygulandı. İlçelerdeki uygulamada Kdz. Ereğli'de 4 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 4 şüpheli şahsa uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. Uygulamada çok sayıda polis görev alırken, narkotik köpeği “Dark” da aktif rol alarak, uyuşturucuya geçit vermedi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uygulama ve denetimlerin sıklıkla devam edeceği belirtildi.